Является ли одночленом а плюс б в квадрате
Алгебра
Является ли одночленом а плюс б в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A+B(во 2-ой степени) Нет,потому что тут есть плюс.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! Надо произвести лингвистический анализ текста. Всемирной славой и всеобщим признанием окружено имя великого преобразовател...
Алгебра
Постройте график функции y=x^2 - 6x + 5. Найдите с помощью графика: а)значение y при x=0.5 б)значения x при которых y=-1 в)нули функции; пром...
Английский язык
Переведите на русский!!!СРОЧНО!! B. 1.Алиса сказала, что Джон говорит с акцентом. 2.Джейн хотела знать, где ее двоюродные братья были вчера. 4....
Русский язык
Преобразуй предложения так,чтобы они состояли только из главных членов.(По синему небу плывут облака.С Карпатских гор дует свежий ветерок.Зелёные к...