Постройте график функции y=x^2 - 6x + 5. Найдите с помощью графика: а)значение y при x=0.5 б)значения x при которых y=-1 в)нули функции; промежутки, в которых ygt;0 и в которых ylt;0 г)промежуток на котором функция возрастает.

Гость: Гость:

Найдем вершину параболы (3;-4) - координаты вершины параболы. а) Найдем значение у при х=0,5 б) Значения х при у=-1 в) Нули функции, промежутки, в которых y>0 и y<0 По т. Виета: - нули функции , т.е. По графику это будет промежутки , а , т.е. это будет промежуток г) Промежуток в котором функция возрастает -