Переведите на русский!!!СРОЧНО!! B. 1.Алиса сказала, что Джон говорит с акцентом. 2.Джейн хотела знать, где ее двоюродные братья были вчера. 4.Эндрю сказал, что ничего не знал о катастрофе. 5.Кити знала, что ее сестра не уме...

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Переведите на русский!!!СРОЧНО!! B. 1.Алиса сказала, что Джон говорит с акцентом. 2.Джейн хотела знать, где ее двоюродные братья были вчера. 4.Эндрю сказал, что ничего не знал о катастрофе. 5.Кити знала, что ее сестра не умеет готовить. 6.Она удивилась, когда узнала, что Анна законсервировала яблоки. 7.Папа показал мне книгу, которую купил для брата. 8.Я спросила, куда уехала наша тетя.

Автор: Гость