Помогите пожалуйста!!! Надо произвести лингвистический анализ текста. Всемирной славой и всеобщим признанием окружено имя великого преобразователя природы И.В.Мичурина. Его жизнь является примером настоящего научного подвига. ...

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Помогите пожалуйста!!! Надо произвести лингвистический анализ текста. Всемирной славой и всеобщим признанием окружено имя великого преобразователя природы И.В.Мичурина. Его жизнь является примером настоящего научного подвига. Мичурин рано нашел свое призвание. Он прекрасно выразил это в следующих словах: " Я, как помню, всегда и всецело был поглощен только одним стремлением к занятиям выращивать те или другие растения". Мичурин собственными руками сеет, поливает, черенкует, непрерывно ведет широкие экспериментальные исследования. Дневники Мичурина показывают, какие трудности, препятствия приходилось ему преодолевать. Материальные заботы непрестанно висят над творческим трудом исследователя. Царское правительство никакой действительной помощи Мичурину не оказывало, царские чиновники с пренебрежением относились к его работе. Однако ученый не прекращал своего труда. С удивительной настойчивостью и непреодолимым упорством работал он над тем, чтобы создать новый, сказочный мир северных плодов, превосходных по вкусу, величине и красоте.

Автор: Гость