Существуют ли натуральные числа a,b,c, такие, что (a+b)(b+c)(c+a)=140? Какие это числа?
Алгебра
Существуют ли натуральные числа a,b,c, такие, что (a+b)(b+c)(c+a)=140? Какие это числа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, существуют: 1, 3, 4. (1+3)(3+4)(1+4)=4*7*5=140.
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