Существуют ли натуральные числа a,b,c, такие, что (a+b)(b+c)(c+a)=140? Какие это числа?

Алгебра

Существуют ли натуральные числа a,b,c, такие, что (a+b)(b+c)(c+a)=140? Какие это числа?

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