Помогите мне плиз с интегралами. только если можно, напишите мне на листочке по порядку. буду благодарна, и отблагодарю 45б.

Алгебра

Помогите мне плиз с интегралами. только если можно, напишите мне на листочке по порядку. буду благодарна, и отблагодарю 45б.

Автор: Гость