Помогите мне плиз с интегралами. только если можно, напишите мне на листочке по порядку. буду благодарна, и отблагодарю 45б.
Алгебра
Помогите мне плиз с интегралами. только если можно, напишите мне на листочке по порядку. буду благодарна, и отблагодарю 45б.
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Гость:
только 3,сейчас ещё сделаю
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