Помогите мне пожалуйста. Я знаю что Греки побеждали Персов. А вот потом победили П??рсы в греко-персидской войне. А какие причины победы Персов?
История
Помогите мне пожалуйста. Я знаю что Греки побеждали Персов. А вот потом победили П??рсы в греко-персидской войне. А какие причины победы Персов?
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