Помогите мне пожалуйста. Я знаю что Греки побеждали Персов. А вот потом победили П??рсы в греко-персидской войне. А какие причины победы Персов?

История
Помогите мне пожалуйста. Я знаю что Греки побеждали Персов. А вот потом победили П??рсы в греко-персидской войне. А какие причины победы Персов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши уравнение с комментариями по компонентам действий 756-x=94
Ответить
Алгебра
#203,#214 срочно!!!!
Ответить
История
Достижения католической западной европы
Ответить
Геометрия
Прямая MK параллельна стороне AC треугольника ABC(M ∈ AB,K ∈ BC).Докажите,что треугольни?? MBK и ABC подобны.Срочно!!!!
Ответить
Математика
Стр15 номер9 помогите
Ответить