Помогите мне пожалуйста. Я знаю что Греки побеждали Персов. А вот потом победили П??рсы в греко-персидской войне. А какие причины победы Персов?

История

Помогите мне пожалуйста. Я знаю что Греки побеждали Персов. А вот потом победили П??рсы в греко-персидской войне. А какие причины победы Персов?

Автор: Гость