Прямая MK параллельна стороне AC треугольника ABC(M ∈ AB,K ∈ BC).Докажите,что треугольни?? MBK и ABC подобны.Срочно!!!!

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Говорят, что отрезок параллелен плоскости, если прямая, содержащая этот отрезок, параллельна плоскости.и АВС пересекает плоскость α, линия пересечения MN параллельна прямой (АС) (по теореме II).Значит,∠1=∠2, как соответственные углы, ∠АВС - общий, отсюда(по двум равным углам).