Какая работа выполняется при поднятии гидравлического молота массой 20 тонн на вы??оту 120 см
Физика
Какая работа выполняется при поднятии гидравлического молота массой 20 тонн на вы??оту 120 см
Ответ(ы):
Гость:
Работа ровна 1,2 метра * 20*10^3 кг * 10 м/с^2. получается 0,24 МДж
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