Как управлялась Спарта ? Что вам известно о Совете старейшин ? о Народном собрании ? о царях в Спарте ?
История
Как управлялась Спарта ? Что вам известно о Совете старейшин ? о Народном собрании ? о царях в Спарте ?
Ответ(ы):
Гость:
Спарта была городом крепостью детей там с раннего дества обучали боевым исскуствам и владением меча и щита женщин не уважали властью обладали мужчины то есть был патриархат
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