Сочинение- рассуждение "Мы в ответе за нашу землю" Пожалуйста)))

Русский язык
Сочинение- рассуждение "Мы в ответе за нашу землю" Пожалуйста)))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зачем нам нужно береч нашу землю? НайдутсЯ такие люди которые не берегут природу! Если не береч планету то она не будет береч нас. Не будет почвы и воды, представь что мы живём на Марсе ,там же ннет воды и воздуха. Вот такой может стать наша земля! береги планету!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Сообщение животных или растения эмдемики
Ответить
Математика
Как найти стороны прямоугольника,если известна площадь12 см.потом 12:2=6,дальше 6=5+1,6=4+2 и т.д.но ведь это же не правильно! или я ошибаюсь? за...
Ответить
Алгебра
Разложить на множители a) xy+3y+xa+3a б) 2a+aв+6-3в в) x³+4x²-x-4 г)a³-3aв-2а²в+6в
Ответить
Математика
На пасеке 30 ульев дали за лето по36кг мёда и 20 ульев по42 кг. сколько всего килограмм??в мёда получили с этих ульев за лето?
Ответить
Математика
Сколько будет 5 разелить на 2 и 13 разделить на 6
Ответить