Сочинение- рассуждение "Мы в ответе за нашу землю" Пожалуйста)))
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Сочинение- рассуждение "Мы в ответе за нашу землю" Пожалуйста)))
Ответ(ы):
Гость:
Зачем нам нужно береч нашу землю? НайдутсЯ такие люди которые не берегут природу! Если не береч планету то она не будет береч нас. Не будет почвы и воды, представь что мы живём на Марсе ,там же ннет воды и воздуха. Вот такой может стать наша земля! береги планету!
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