Сообщение животных или растения эмдемики
География
Сообщение животных или растения эмдемики
Ответ(ы):
Гость:
Эндемиков много в Австралии (ну, и на прилегающих к ней островах) - коала, Динго, страус эму; ехидна и утконос, на Новой Зеландии - киви_ птица) в северной Америке - коршун-слизнееед, Бизон в Южной - водосвинка Капибара (самый крупный грызун) , американский гриф в Евразии - панды_большая и малая) , индийский гавиал, утка-мандаринка, выхухоль хватит?
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