Маша начертила отрезок и отметила на нем три точки между концами отрезка , катя на??ертила окружность и отметила на ней тоже три точки , на сколько частей разделился отрезк ина сколько -окружность ? выскажи свое предложение ,...
Математика
Маша начертила отрезок и отметила на нем три точки между концами отрезка , катя на??ертила окружность и отметила на ней тоже три точки , на сколько частей разделился отрезк ина сколько -окружность ? выскажи свое предложение , а затем проверь его, выполнив рисунок,
Ответ(ы):
Гость:
Отрезок и окружность на 4 части
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