Стороны прямоугольника равны 8 и 6. Найдите радиус окружности описанной около этого прямоугольника. Решите, пожалуйста:)) Срочно нужно, с рисунком и со всем пояснением:))

Геометрия

Стороны прямоугольника равны 8 и 6. Найдите радиус окружности описанной около этого прямоугольника. Решите, пожалуйста:)) Срочно нужно, с рисунком и со всем пояснением:))

Автор: Гость