Стороны прямоугольника равны 8 и 6. Найдите радиус окружности описанной около этого прямоугольника. Решите, пожалуйста:)) Срочно нужно, с рисунком и со всем пояснением:))
Геометрия
Стороны прямоугольника равны 8 и 6. Найдите радиус окружности описанной около этого прямоугольника. Решите, пожалуйста:)) Срочно нужно, с рисунком и со всем пояснением:))
Ответ(ы):
Гость:
У прямоугольника даны две стороны поэтому можем найти R описаннной около прямоугольника с помощью формулы R=(√a²+b²)|2 находим РАДИУС R=(√64+36)|2=√100|2=10|2=5 R=5
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