Решите уравнение: под корнем(под корнем только 5х) 5х =4
Алгебра
Решите уравнение: под корнем(под корнем только 5х) 5х =4
Ответ(ы):
Гость:
√5х=4 √(5х)^2=4^2 5x=16 х=16/5 х=3,2 думаю, что так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Русский язык
Запиши предложения. Определи, какое слово в каждом предложении исполняет главную роль - роль подлежащего. Подчеркни этот член предложения и укажи п...
История
1. Выберите правильный ответ. а) Николай II вступил на престол в: 1) 1881 г. 3) 1894 г. 2) 1891 г. 4) 1898 г. б) Промышленные предприятия в...