Решите уравнение: под корнем(под корнем только 5х) 5х =4

Алгебра
Решите уравнение: под корнем(под корнем только 5х) 5х =4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
√5х=4  √(5х)^2=4^2 5x=16 х=16/5 х=3,2 думаю, что так
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