Помогите решить примеры 720/8+36*12/4-16 6*80-135/5+364
Математика
Помогите решить примеры 720/8+36*12/4-16 6*80-135/5+364
Ответ(ы):
Гость:
90+108-2-27+364= 533
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