Подберите и запишите к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя п??илагательное.Вставь пропущенные буквы. _м лина, обл ко, ш фер, б седа,б гаж,г зета, к стюм, з вод.

Русский язык

Подберите и запишите к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя п??илагательное.Вставь пропущенные буквы. _м лина, обл ко, ш фер, б седа,б гаж,г зета, к стюм, з вод.

Автор: Гость