Подберите и запишите к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя п??илагательное.Вставь пропущенные буквы. _м лина, обл ко, ш фер, б седа,б гаж,г зета, к стюм, з вод.

Русский язык
Подберите и запишите к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя п??илагательное.Вставь пропущенные буквы. _м лина, обл ко, ш фер, б седа,б гаж,г зета, к стюм, з вод.
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Гость:
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