Составьте электронные уравнения и расставьте коэффициенты в уравнениях реакций:??) P+HNO3+H2O=H3PO4+NOб)H2S+SO2=S+H2O,в)Zh+H2SO4(конц)=ZhSO4+SO2+H2O"
Химия
Составьте электронные уравнения и расставьте коэффициенты в уравнениях реакций:??) P+HNO3+H2O=H3PO4+NOб)H2S+SO2=S+H2O,в)Zh+H2SO4(конц)=ZhSO4+SO2+H2O"
Ответ(ы):
Гость:
Pb+4HNO3(кОНЦ) =Pb(NO3)2+2NO2+2H2O 3Zn+4H2SO4(КОНЦ) =3ZnSO4+S+4H2O 3СuO+2NH3=3Cu+N2+3H2O K2Cr2O7+6KI+7H2SO4=Cr2(SO4)3+4K2SO4+3I2+7H2O 2KMnO4+3K2SO3+H2O=2MnO2+3K2SO4+2KOH
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