Диагонали ромба равны 18см и 80см. Найдите периметр ромба.
Геометрия
Диагонали ромба равны 18см и 80см. Найдите периметр ромба.
Ответ(ы):
Гость:
Периметр ромба-это сумма длин сторон. Диагонали ромба взаимно перпендикулярны и делятся пополам. т.е сторона ромба(а они все равны) равна по т.Пифагора a= P=4*a=4*41=164
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