Образуй от данных существительных как можно больше других существительных с помощью суффиксов ик,ок,онок,енок,чик Стол,куст,волк,стул,мост

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Образуй от данных существительных как можно больше других существительных с помощью суффиксов ик,ок,онок,енок,чик Стол,куст,волк,стул,мост
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Столик;кустик;волченок;стулик,слульчик;мостик,мосток.
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