Указ об урочных летах, устанавливающий пятилетний срок сыска беглых крестьян, был принят в период правления царя А)Федора Иоанновича Б)Бориса Годунова С)П.Ляпунов D)патриарх Гермоген

История

Указ об урочных летах, устанавливающий пятилетний срок сыска беглых крестьян, был принят в период правления царя А)Федора Иоанновича Б)Бориса Годунова С)П.Ляпунов D)патриарх Гермоген

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