Мне нужно сочинение на тему мой любимый спортсмен на казахском языке

Қазақ тiлi
Мне нужно сочинение на тему мой любимый спортсмен на казахском языке
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