Какие обязательные части имеют клетки?

Биология
Какие обязательные части имеют клетки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Цитоплазма (цитоплазматическая мембрана), ядро, вакуоль Более подробно: Ядро с ядрышком, плазмалемма, вакуоль, рибосомы, митохондрии, ЭПР (эндоплазматический ретикулум), Аппарат Гольджи, цитоскелет
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