1. Выберите правильный ответ. а) Николай II вступил на престол в: 1) 1881 г. 3) 1894 г. 2) 1891 г. 4) 1898 г. б) Промышленные предприятия в России в начале XX в. отличались: 1) интенсивной эксплуатацией машин и оборудован...
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1. Выберите правильный ответ. а) Николай II вступил на престол в: 1) 1881 г. 3) 1894 г. 2) 1891 г. 4) 1898 г. б) Промышленные предприятия в России в начале XX в. отличались: 1) интенсивной эксплуатацией машин и оборудования 2) малым использованием ручного труда 3) слабой технической оснащенностью 4) использованием лишь отечественных технологий в) Первичная форма объединений предпринимателей, которые достигают соглашения об объемах производства, условиях сбыта продукции, найма рабочей силы: 1) трест 2) картель 3) синдикат 4)концерн г) Приоритетной задачей внешней политики России на Дальнем Востоке в начале XX в. было: 1) усиление влияния в Маньчжурии 2) присоединение территории Северной Кореи 3) заключение военного союза с Японией против Китая 4) подписание договора об установлении границы с Китаем 2. Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите их номера. 1. В начале XX в. Россия занимала третье место по численности населения, уступая лишь Китаю и Британской империи. 2. В 1890-е гг. по производству чугуна и стали Россия уступала лишь США, Германии и Англии. 3. Лидером партии эсеров был П. Н. Милюков. 4. С. Ю. Витте был противником войны с Японией. 5. Основной базой Тихоокеанского флота России был Порт-Артур. 6. 17 октября 1905 г. Николай II подписал манифест «О проведении аграрной реформы». 7. Эсеры выступали за установление в России конституционной монархии. 8. Самой крупной фракцией во II Государственной думе были октябристы. 9. Отруб — это участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с переселением его из деревни на новое место жительства. 10. В 1907 г. Россия заключила договор с Англией о разделе сфер влияния в Персии (Иране), Афганистане и Тибете. 3. По какому принципу образованы ряды? а) «Продуголь», «Гвоздь*, «Продвагон» б) разрешение свободного выхода крестьян из общины; передача обрабатываемой крестьянами земли в частную собственность; создание хуторов и отрубов 4. Кто (что) является лишним в ряду? а) Лидеры «Русского собрания»: 1) Д. П. Голицын 3) Г. В. Плехннов 2) М. X. Шаховской 4) М. В. Волконский б) Программные требования Конституционно-демократической партии в начале XX в.: 1) демократические свободы 2) ограниченная монархия английского типа 3) культурное самоопределение всех наций и народностей 4) восстановление и укрепление исконно русских начал 5. Расположите события в хронологической последовательности: а) подписание Портсмутского мира б) падение Порт-Артура в) поражение русских войск под Мукденом г) сражение на реке Шахэ д) гибель канонерской лодки «Кореец» 6. Определите итоги и последствия революции 1905 — 1907 гг.; а) отмена выкупных платежей б) сокращение продолжительности рабочего дня в) создание законосовещательной Думы г) провозглашение демократической республики д) введение демократических свобод в России е) отмена сословий и сословных привилегий 7. Установите правильное соответствие: 1) П. Н. Милюков а) октябрист 2) А. И. Гучков б) черносотенец 3) Л. Мартов в) кадет 4) В. М. Пуришкевич г) большевик д) меньшевик 8. О ком (чем) идет речь? а) Математик по образованию, он начал службу с низших ступеней в акционерном обществе юго-западных железных дорог. В 1890 г. Перешел на государственную службу, был директором департамента Министерства финансов, министром путей сообщения. В 1892 г. стал министром финансов и занимал этот пост в течение 11 лет. Был наиболее последовательным сторонником ускоренной модернизации России, разработал собственную концепцию ее осуществления с привлечением иностранного капитала, использованием рычагов государственной политики. б) Это событие вызвало возмущение в стране и стало началом революции. Около 150 тыс. человек двинулись из рабочих районов к Зимнему дворцу. Они несли иконы, портреты царя и царицы. Однако мирное шествие рабочих было расстреляно войсками и полицией. По официальным данным, были убиты 100 и ранены более 400 человек.
Ответ(ы):
Гость:
А) 3; б)3; в) 2; г)1 7. 1)г 2)а 3)в 4)б 8) Витте
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