1. Выберите правильный ответ. а) Николай II вступил на престол в: 1) 1881 г. 3) 1894 г. 2) 1891 г. 4) 1898 г. б) Промышленные предприятия в России в начале XX в. отличались: 1) интенсивной эксплуатацией машин и оборудо­ван...

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1. Выберите правильный ответ. а) Николай II вступил на престол в: 1) 1881 г. 3) 1894 г. 2) 1891 г. 4) 1898 г. б) Промышленные предприятия в России в начале XX в. отличались: 1) интенсивной эксплуатацией машин и оборудо­вания 2) малым использованием ручного труда 3) слабой технической оснащенностью 4) использованием лишь отечественных техно­логий в) Первичная форма объединений предпринимате­лей, которые достигают соглашения об объемах производства, условиях сбыта продукции, най­ма рабочей силы: 1) трест 2) картель 3) синдикат 4)концерн г) Приоритетной задачей внешней политики Рос­сии на Дальнем Востоке в начале XX в. было: 1) усиление влияния в Маньчжурии 2) присоединение территории Северной Кореи 3) заключение военного союза с Японией против Китая 4) подписание договора об установлении грани­цы с Китаем 2. Выберите из предложенных утверждений правиль­ные. Выпишите их номера. 1. В начале XX в. Россия занимала третье место по численности населения, уступая лишь Китаю и Британской империи. 2. В 1890-е гг. по производству чугуна и стали Россия уступала лишь США, Германии и Анг­лии. 3. Лидером партии эсеров был П. Н. Милюков. 4. С. Ю. Витте был противником войны с Японией. 5. Основной базой Тихоокеанского флота России был Порт-Артур. 6. 17 октября 1905 г. Николай II подписал мани­фест «О проведении аграрной реформы». 7. Эсеры выступали за установление в России конституционной монархии. 8. Самой крупной фракцией во II Государственной думе были октябристы. 9. Отруб — это участок земли, выделенный крестья­нину при выходе из общины, с переселением его из деревни на новое место жительства. 10. В 1907 г. Россия заключила договор с Англией о разделе сфер влияния в Персии (Иране), Афга­нистане и Тибете. 3. По какому принципу образованы ряды? а) «Продуголь», «Гвоздь*, «Продвагон» б) разрешение свободного выхода крестьян из об­щины; передача обрабатываемой крестьянами земли в частную собственность; создание хуто­ров и отрубов 4. Кто (что) является лишним в ряду? а) Лидеры «Русского собрания»: 1) Д. П. Голицын 3) Г. В. Плехннов 2) М. X. Шаховской 4) М. В. Волконский б) Программные требования Конституционно-де­мократической партии в начале XX в.: 1) демократические свободы 2) ограниченная монархия английского типа 3) культурное самоопределение всех наций и на­родностей 4) восстановление и укрепление исконно русских начал 5. Расположите события в хронологической после­довательности: а) подписание Портсмутского мира б) падение Порт-Артура в) поражение русских войск под Мукденом г) сражение на реке Шахэ д) гибель канонерской лодки «Кореец» 6. Определите итоги и последствия революции 1905 — 1907 гг.; а) отмена выкупных платежей б) сокращение продолжительности рабочего дня в) создание законосовещательной Думы г) провозглашение демократической республики д) введение демократических свобод в России е) отмена сословий и сословных привилегий 7. Установите правильное соответствие: 1) П. Н. Милюков а) октябрист 2) А. И. Гучков б) черносотенец 3) Л. Мартов в) кадет 4) В. М. Пуришкевич г) большевик д) меньшевик 8. О ком (чем) идет речь? а) Математик по образованию, он начал службу с низших ступеней в акционерном обществе юго-западных железных дорог. В 1890 г. Перешел на государственную службу, был директором де­партамента Министерства финансов, министром путей сообщения. В 1892 г. стал министром фи­нансов и занимал этот пост в течение 11 лет. Был наиболее последовательным сторонником ускоренной модернизации России, разработал собственную концепцию ее осуществления с привлечением иностранного капитала, исполь­зованием рычагов государственной политики. б) Это событие вызвало возмущение в стране и ста­ло началом революции. Около 150 тыс. человек двинулись из рабочих районов к Зимнему двор­цу. Они несли иконы, портреты царя и царицы. Однако мирное шествие рабочих было расстре­ляно войсками и полицией. По официальным данным, были убиты 100 и ранены более 400 че­ловек.

Автор: Гость