Сочининие на тему. "Настоящий друг"

Гость: Гость:

Настоящий Друг!На мой взгляд, не имеет никакого значения материальный достаток человека, с которым вы дружите. У вас и так есть много других точек для соприкосновения! Этот человек должен вас понимать, у вас должны быть общие интересы! И общие занятия! Из вышесказанного можно сделать вывод: друг это человек, который меня понимает, всегда поддержит в трудную минуту, даст вовремя правильный совет, никогда не будет смеяться над моими ошибками и всегда порадуется за меня! Вот что значит настоящий верный друг!