Помогите с заданием 868 округлить число 2.7632
Математика
Помогите с заданием 868 округлить число 2.7632
Ответ(ы):
Гость:
2.7632 = 3 Или же 2.7652 = 2.8 Можешь записать так: 2.7632 = 2.8 2.8 = 3
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