Помогите решит задачу: На выставке представлена точная композция из 240 цветов: Астр, Гвоздик, георгинов роз и лилий. Георгины состовляют 7/6 астр и 7/8 роз, а розы составляют 4/15 всех цветов, Сколько лилий в композиции

Математика

Помогите решит задачу: На выставке представлена точная композция из 240 цветов: Астр, Гвоздик, георгинов роз и лилий. Георгины состовляют 7/6 астр и 7/8 роз, а розы составляют 4/15 всех цветов, Сколько лилий в композиции

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