Помогите решит задачу: На выставке представлена точная композция из 240 цветов: Астр, Гвоздик, георгинов роз и лилий. Георгины состовляют 7/6 астр и 7/8 роз, а розы составляют 4/15 всех цветов, Сколько лилий в композиции
Математика
Помогите решит задачу: На выставке представлена точная композция из 240 цветов: Астр, Гвоздик, георгинов роз и лилий. Георгины состовляют 7/6 астр и 7/8 роз, а розы составляют 4/15 всех цветов, Сколько лилий в композиции
Ответ(ы):
Гость:
240*4/15=64(всего роз) 64*7/8=56(всего георгин) 56/(7/6)=48(всего астр) 240-64-56-48=72 ответ 72 лилии
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