Помогите решит задачу: На выставке представлена точная композция из 240 цветов: Астр, Гвоздик, георгинов роз и лилий. Георгины состовляют 7/6 астр и 7/8 роз, а розы составляют 4/15 всех цветов, Сколько лилий в композиции

Математика
Помогите решит задачу: На выставке представлена точная композция из 240 цветов: Астр, Гвоздик, георгинов роз и лилий. Георгины состовляют 7/6 астр и 7/8 роз, а розы составляют 4/15 всех цветов, Сколько лилий в композиции
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
240*4/15=64(всего роз) 64*7/8=56(всего георгин) 56/(7/6)=48(всего астр) 240-64-56-48=72 ответ 72 лилии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Как управлялась Спарта ? Что вам известно о Совете старейшин ? о Народном собрании ? о царях в Спарте ?
Ответить
Английский язык
Помогите перевести слова... Пожалуйста. ☺
Ответить
Математика
Помогите сделать задачу! задача конфеты стоят 7 грн 80к. количество 3кг стоимость ???. помогите пожалуста.
Ответить
Алгебра
(4^(4/7)*9^(2/3))^21/36^12
Ответить
Физика
Угол падения луча света на границу раздела воздух-стекло равен 60 градусов. При этом угол между отраженным и преломленным лучами равен 90 градусов....
Ответить