Помогите мне пожалуйста написать сочинение в миниатюре я осенний лист

Гость: Гость:

Ужасное настроение. Я оторвался от дерева, от того, кто растил меня и от моих друзей листочков. Но зато я лечу! Какие красивые виды открылись передо мной. Сколько людей живёт в нашем городе. А может и не в нашем уже, вдруг я его пролетел. Какая вокруг красота! Я как птица - везде летаю. Ой-ой. Я упал в лужу. Помогитееее. Я хочу лететь. АЙ! Больно. Люди, не топчитесь по мне. Ой-ой-ой. БОЛЬНО... Я не чувствую себя. Кажется моё приключение закончилось. :(