Помогите мне пожалуйста))Переведите текс.Заранее спасибо*^^*

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Уильям Шекспир один из самых выдающихся мировых писателей родился в Апреле 1564 года. Он родился и рос в Стратфорде-на-Эйвоне в центральной Англии и посещал Стрэдфордскую среднюю школу. В 1582 году когда Шекспиру было 18 лет он поженился на девушке по имени Анна Гэтвэй и у пары возлюбленных было 3 детей.Через несколько лет после свадьбы Уильям работал как и драматургом так и актёром.В 1593 он присоединлся к одному из самых знаменитых английских писательских обществ the lord chamberlain men. Шекспир остался в этом обществе писателей,играл и писал, вплоть до 1599.В этом году театр, где выступала эта группа, сгорел. Шекспир продолжил работать в другом театре ,,The Globe" до 1613 года когда Уильям решил уйти в отсавку. Шекспир ходил на написанные пьесы вплоть до своей смерти в 1616 году.