Написать 10 предложений с составными союзами

Гость: Гость:

1.По ущелью пронеслось горное эхо, потому что неожиданно зардался резкий гудок автомобиля2.Нужно хорошо владеть компьютером, потому что эти навыки обязательно пригодятся современному человеку в жизни3.У меня болит голова, оттого что я не спала всю ночь4 После того как я уехала на дачу, погода в городе резко испортилась5.С тех пор как я переехала в другой город, подруга ни разу не позвонила6. Александр подарил ей цветы, затем чтобы искупить свою вину7. По мере того как угасал день, в лесу становилось всё тише и тише8. Она приехала в трудную минуту, потому что он был ей дорог9. Оттого что выпал снег, кругом стало светло10. Петя не пришел в школу, потому что заболел