5,63м+2345см ( полным ответом )

Математика
5,63м+2345см ( полным ответом )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,63 м= 563 см (1м=100см) 563 см+2345см=2908см=2,908 км
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