Какие знания пригодятся в будущем и каким образом
Математика
Какие знания пригодятся в будущем и каким образом
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Гость:
Учи теоремы по геометрии, как найти площадь и т.д теорему Пифагора(пригодится на экзаменах) по русскому правила все-все
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