3 предложения по немецкаму языку про поезд
Немецкий язык
3 предложения по немецкаму языку про поезд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Heute am frühen morgen kam der Zug in die Station. 2)Wir fuhren mit dem Zug 3)An uns vorbei Fliegen auf Schienen Zug 1)Сегодня рано утром пришел на станцию поезд. 2)Мы ехали на поезде 3)Мимо нас пролетел по рельсам поезд
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