1.Весна пробуждение природы 2.Анализ стиха весение воды 3.Поэтические образы в стихе 4.Мое отношение к мимике Ф.И. Тютчева

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Наступила долгожданная весна. Вся природа пробуждается от зимней спячки. И об этом замечательно говорит в своем стихотворении "Весенние воды" Ф.И.Тютчев. Стихотворение небольшое по содержанию, всего три строфы, но сколько в нем образности. Поэт при помощи различных изобразительно-выразительных средств языка передают яркую картину приближения весны. Его эпитеты, такие, как "молодой весны", "тихих, теплых, майских дней", "румяный, светлый хоровод", метафоры "воды уж весной шумят", "румяный, светлый хоровод весело толпится" передают смену времен года. Шумные воды пробуждают "сонный брег". И весенние ручьи, глашатаи весны, скоро всех оповестят о её приходе. Пейзажная лирика Ф.И.Тютчева пробуждает в душе прекрасные чувства сопереживания тому, о чем он пишет в своих стихотворениях.