Напишите сочинение на тему "моё любимое путешествие"

Гость: Гость:

Мы с папой ходили в путешествие! Сначало мы пошли в лес,в лесу я повстречал много зверей: Зайца и белку потом мы пошли на речку ловить рыбу мы поймали целых 4 рыбы это были 2 щуки,один оконь,и один лещ.Незаметно наступил вечер мы решили перекусить и пожарили рыбу на костре,потом мы раскрыли палатки и легли спать. У нашей палатки была прозрачная крыша я пол ночи наблюдал за звёздами и потом опять заснул.Утром мы отправились домой это было как рас 8 марта и по дороге мы маме купили торт а я нарисовал в палатке рисунок мы пришли домой и поздравили нашу любимую маму!