Музыкальная характеристика произведения И.А.Крылова "Квартет,,

Музыка
Музыкальная характеристика произведения И.А.Крылова "Квартет,,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Басня Квартет - анализТалант необходим во всех делах, как и призванье. Упорный труд и обучение, а не манера красиво себя преподносить, которая рушится в мгновенье. Не подумайте, что басня Квартет высмеивает только музыкантов-самоучек, концерты которых зачастую - смех да и только, произведение описывает людей, которые берутся не за свои дела, об этом им и говорит Соловей - мастер своего дела, что как бы вы друзья не садились, музыкантов из вас не выйдет. Хвастливые и самоуверенные люди считают, что за какое дело они не возьмутся - у них все сразу же получится, да ещё и в лучшем виде, однако есть такие дела, которые требуют не только кропотливого труда, о котором часто не задумываются этакие хвастуны, но и таланта.

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