Он есть, и его качество довольно высокое. Запятая здесь нужна или нет?

Русский язык
Он есть, и его качество довольно высокое. Запятая здесь нужна или нет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Так как два отдельных смысловых предложений. 1) он- есть. 2) качество ( есть - подразумевается) высокое.
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