Он есть, и его качество довольно высокое. Запятая здесь нужна или нет?
Русский язык
Он есть, и его качество довольно высокое. Запятая здесь нужна или нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Так как два отдельных смысловых предложений. 1) он- есть. 2) качество ( есть - подразумевается) высокое.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
Научите решать такие примеры, пожалуйста. (со степенями) Объяснить и всё подробно расписать, как для чайника :) Для справки: в школе мы расклад...
Геометрия