Решите уравнение х^3 + 2х^2 + х = 0, предварительно разложив правую часть уравнения на ??ножители.
Алгебра
Решите уравнение х^3 + 2х^2 + х = 0, предварительно разложив правую часть уравнения на ??ножители.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X(x^2+2x+1)=0 X1=0 X^2+2x+1=0 X2=-1
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