Помогите решить 1) и 5) пример

Алгебра
Помогите решить 1) и 5) пример
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Автор: Гость
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Гость:
Вроде бы так.........
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