10 предложений с приложениями из мальчик в полосатой пижаме

Литература
10 предложений с приложениями из мальчик в полосатой пижаме
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во время похорон бабушки мать сначала стоит по левую руку от отца семейства, затем, когда она пытается убрать открытку с могилы, она уже справа.
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