Краткое содержание е. Чарушина волчишко

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Чарушин Евгений Иванович Волчишко Евгений Иванович Чарушин Волчишко Жил в лесу волчишка с матерью. Вот как-то раз ушла мать на охоту. А волчишку поймал человек, сунул его в мешок и принёс в город. Посреди комнаты мешок положил. Долго не шевелился мешок. Потом забарахтался в нём волчишка и вылез. В одну сторону посмотрел, испугался человек сидит, на него смотрит. В другую сторону посмотрел - чёрный кот фыркает, пыжится, самого себя вдвое толще, еле стоит. А рядом пёс зубы скалит. Совсем забоялся волчишка, полез в мешок обратно, да не влезть - лежит пустой мешок на полу, как тряпка. А кот пыжился, пыжился, да как зашипит! Прыгнул на стол, блюдце свалил. Разбилось блюдце. Пёс залаял. Человек закричал громко: "Ха-ха-ха!" Забился волчишка под кресло и там стал жить - дрожать. Кресло посреди комнаты стоит. Кот со спинки кресла вниз посматривает. Пёс вокруг кресла бегает. Человек в кресле сидит, дымит. А волчишка еле жив под креслом. Ночью человек уснул, и пёс уснул, и кот зажмурился. Коты - они не спят, а только дремлют. Вылез волчишка осмотреться. Походил, походил, понюхал, а потом сел и завыл. Пёс залаял. Кот на стол прыгнул. Человек на кровати сел. Замахал руками, закричал. А волчишка опять под кресло залез. Стал тихонечко там жить. Утром ушёл человек. Молока налил в плошку. Стали кот с собакой молоко лакать. Вылез из-под кресла волчишка, подполз к двери, а дверь-то открыта! Из двери на лестницу, с лестницы на улицу, с улицы по мосту, с моста в огород, из огорода в поле. А за полем стоит лес. А в лесу мать-волчиха. Обнюхались, обрадовались и дальше побежали по лесу. А теперь волчишка вот каким стал - матёрым волком. 1931 г.