Краткое содержание е. Чарушина волчишко

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Краткое содержание е. Чарушина волчишко
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Гость:
Чарушин Евгений Иванович Волчишко Евгений Иванович Чарушин  Волчишко  Жил в лесу волчишка с матерью. Вот как-то раз ушла мать на охоту.  А волчишку поймал человек, сунул его в мешок и принёс в город.  Посреди комнаты мешок положил. Долго не шевелился мешок. Потом забарахтался в нём волчишка и вылез. В одну сторону посмотрел, испугался человек сидит, на него смотрит.  В другую сторону посмотрел - чёрный кот фыркает, пыжится, самого себя вдвое толще, еле стоит. А рядом пёс зубы скалит.  Совсем забоялся волчишка, полез в мешок обратно, да не влезть - лежит пустой мешок на полу, как тряпка.  А кот пыжился, пыжился, да как зашипит! Прыгнул на стол, блюдце свалил.  Разбилось блюдце.  Пёс залаял.  Человек закричал громко: "Ха-ха-ха!"  Забился волчишка под кресло и там стал жить - дрожать.  Кресло посреди комнаты стоит.  Кот со спинки кресла вниз посматривает.  Пёс вокруг кресла бегает.  Человек в кресле сидит, дымит.  А волчишка еле жив под креслом.  Ночью человек уснул, и пёс уснул, и кот зажмурился.  Коты - они не спят, а только дремлют.  Вылез волчишка осмотреться.  Походил, походил, понюхал, а потом сел и завыл.  Пёс залаял.  Кот на стол прыгнул.  Человек на кровати сел. Замахал руками, закричал.  А волчишка опять под кресло залез. Стал тихонечко там жить.  Утром ушёл человек. Молока налил в плошку. Стали кот с собакой молоко лакать.  Вылез из-под кресла волчишка, подполз к двери, а дверь-то открыта!  Из двери на лестницу, с лестницы на улицу, с улицы по мосту, с моста в огород, из огорода в поле.  А за полем стоит лес. А в лесу мать-волчиха.  Обнюхались, обрадовались и дальше побежали по лесу.  А теперь волчишка вот каким стал - матёрым волком.  1931 г. 
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