Юные годы лермонтова как можно кратче
Литература
Юные годы лермонтова как можно кратче
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда лермонтов был еще маленьким его отец одал композитуру жуковскому, он был его воспитателем и так же учителем. у Лермонтова было расписание 6 часов, он вставал, умывался, завтракал и читал молитву, в 7 часов у него начинались занятие . С 5 до 7 вечера также проходили занятия, 8 часов он ужинал, после 9 часов у него было свободное время. В 10 надо было ложится спать. Так же он занимался гимнастикой. Проходили занятия 10 лет. Когда он подрос, то начал путешествовать со своим учителем по России
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