Помогите создать 1-2 предложения из слов, сторож, силач, меч,кирпич, циркач,обруч, мяч, луч, ключ, чиж, стриж, товарищ,плащ
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Помогите создать 1-2 предложения из слов, сторож, силач, меч,кирпич, циркач,обруч, мяч, луч, ключ, чиж, стриж, товарищ,плащ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночной сторож сидел на куче старых кирпичей. он работал на стройке,и было важно,что бы не один товарищ,не один чиж не пролетел мимо него.бред,но хоть так
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