Пожалуйста, переведите на английский это мини-сочинение. А. М. Василевский для на?? герой г. Кинешма– пример служения Родине.В юности он жил в нашем городе, учился в духовном училище, ходил по этим улочкам. Александр Михайлови...

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Пожалуйста, переведите на английский это мини-сочинение. А. М. Василевский для на?? герой г. Кинешма– пример служения Родине.В юности он жил в нашем городе, учился в духовном училище, ходил по этим улочкам. Александр Михайлович неоднократно посещал наш город в зените славы, переписывался с учениками школ. Маршал Василевский остался в истории как один из крупнейших стратегов и полководцев Великой Отечественной и Второй мировой войны в целом. «Я счастлив и горд, – писал он в мемуарах, – что в труднейшую для Родины годину мог принять посильное участие в борьбе наших доблестных Вооруженных Сил и вместе с ними пережил горечь наших неудач и радость победы». Признанием заслуг маршала стали многие государственные награды, две Золотые Звезды Героя Советского Союза и два высших полководческих ордена «Победа». Мы, ученики гимназии № 3 бережно храним письма, фотографии и авторский экземпляр книги А. М. Василевского «Дело всей жизни», которые были подарены музею школы в 70-е годы.

Автор: Гость