Бассейн заполнили водой за 6ч, открыв две трубы. Если открыть только первую труб??, то бассейн наполниться за 15ч. За какое время наполниться бассейн, если открыть только вторую трубу?
Алгебра
Бассейн заполнили водой за 6ч, открыв две трубы. Если открыть только первую труб??, то бассейн наполниться за 15ч. За какое время наполниться бассейн, если открыть только вторую трубу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
две трубы ---- 6 час ; 1-я труба ----- 15 час; 2-я труба ------ ? час Решение. Х час ---- время заполнения бассейна только второй трубой; 1/Х ----- часть бассейна, заполняемая второй трубой за 1 час; 1/15 ---- часть бассейна, заполняемая первой трубой за 1 час; 1/6 ------ часть бассейна, заполняемая за 1 час двумя трубами; 1/15 + 1/Х = 1/6 ----- вклад каждой из труб в заполнение бассейна в час; 1/Х = 1/6 - 1/15 ----- выражение для части бассейна, заполняемой за час второй трубой через разность частей в час совместной работы и первой трубы; 1/Х = 5/30 - 2/30 = (5-2)/30 = 3/30 = 1/10; 1/Х = 1/10; Х =10; Ответ: вторая труба заполнит бассейн за 10 часов. Проверка: (1/10)+(1/15)=(1/6); 1/6 = 1/6
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