Бассейн заполнили водой за 6ч, открыв две трубы. Если открыть только первую труб??, то бассейн наполниться за 15ч. За какое время наполниться бассейн, если открыть только вторую трубу?

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две трубы ---- 6 час ; 1-я труба ----- 15 час; 2-я труба ------ ? час Решение. Х час ---- время заполнения бассейна только второй трубой; 1/Х ----- часть бассейна, заполняемая второй трубой за 1 час; 1/15 ---- часть бассейна, заполняемая первой трубой за 1 час; 1/6 ------ часть бассейна, заполняемая за 1 час двумя трубами; 1/15 + 1/Х = 1/6 ----- вклад каждой из труб в заполнение бассейна в час; 1/Х = 1/6 - 1/15 ----- выражение для части бассейна, заполняемой за час второй трубой через разность частей в час совместной работы и первой трубы; 1/Х = 5/30 - 2/30 = (5-2)/30 = 3/30 = 1/10; 1/Х = 1/10; Х =10; Ответ: вторая труба заполнит бассейн за 10 часов. Проверка: (1/10)+(1/15)=(1/6); 1/6 = 1/6