А чем была украшена крышка табакерки из сказки В. Ф. Одоевского? А) золотыми колок??льчиками. Б) волшебными деревьями. В) городком динь динь. Г) яркими цветами.

Литература
А чем была украшена крышка табакерки из сказки В. Ф. Одоевского? А) золотыми колок??льчиками. Б) волшебными деревьями. В) городком динь динь. Г) яркими цветами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
городком динь динь  украшена крышка табакерки из сказки В. Ф. Одоевского.
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