А чем была украшена крышка табакерки из сказки В. Ф. Одоевского? А) золотыми колок??льчиками. Б) волшебными деревьями. В) городком динь динь. Г) яркими цветами.

Литература

А чем была украшена крышка табакерки из сказки В. Ф. Одоевского? А) золотыми колок??льчиками. Б) волшебными деревьями. В) городком динь динь. Г) яркими цветами.

Автор: Гость