Помогите с ответом пожалуйста
Алгебра
Помогите с ответом пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=-1/2*x+3/2 k<0 значит график проходит во 2 и 4 четверти b=1,5 значит график пересекает ось оу в точке (0;1,5) Ответ 3
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