Помогите, пожалуйста, решить Преобразуйте выражение: (х+3/х-3 - х-3/х+3) : 2х/9-х^2 Спас??бо
Алгебра
Помогите, пожалуйста, решить Преобразуйте выражение: (х+3/х-3 - х-3/х+3) : 2х/9-х^2 Спас??бо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+3/x-3 - x-3/x+3) : 2x/9-x^2= ((x+3)^2-(x-3)^2) / (x^2-9) * -(x^2-9)/2x= ( (x+3-x+3)(x+3+x-3)) / - 2x= 6*2x / -2x = 6
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