Значение выражения-Если шестилетний приезжает , шестидесятилетний должен повида??ься с ним
Литература
Значение выражения-Если шестилетний приезжает , шестидесятилетний должен повида??ься с ним
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А если пятидесятилетний приедит,то пятьсотлетний встретит его ?
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