Овладение искусством астрономических наблюдений в большей степени повлияло на: а)развитие ремесла б)развитие сельского хозяйства в)военное дело

География
Овладение искусством астрономических наблюдений в большей степени повлияло на: а)развитие ремесла б)развитие сельского хозяйства в)военное дело
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